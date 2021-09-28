В больницах в приоритетном порядке помощь будет оказываться неотложным, острым пациентам и больным Covid-19

В стационарные лечебных учреждениях услуги в приоритетном порядке будут оказываться неотложным, острым пациентам и пациентам с Covid-19, предусматривают принятые правительствам правила о мерах эпидемиологической безопасности.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Медицинские услуги сможет получать каждый, у кого есть сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании Covid-19. Лицам, не имеющим сертификата, медицинское учреждение проведет тест на Covid-19, за исключением медицинской помощи, оказываемой заключенным в местах лишения свободы, а также случаев, указанных в международных соглашениях, имеющих обязательную силу для Латвии.

Чтобы обеспечивать приоритетные медицинские услуги, стационарные учреждения могут ограничить или прекратить оказание плановых стационарных услуг и услуг дневного стационара, кроме услуг для обеспечения соответствующей терапии, например, химиотерапии, биопрепаратов, заместительной терапии органов, лучевой терапии, медицинских услуг в области гематологии, заместительной терапии метадоном и бупренорфином.

Медицинская помощь также будет предоставляться пациентам, которым необходимо продолжить или завершить стационарное неотложное лечение, инвазивную кардиологию, инвазивную радиологию.

Будет оказываться острая и неотложная медицинская помощь, проводиться онкологические операции и операции для спасения жизни, а также операции, отмена которых может привести к инвалидности.

Медицинские услуги также будут доступны для онкологических больных, больных ВИЧ/СПИДом, туберкулезом, психиатрическими заболеваниями, инфекционными кожными заболеваниями, сексуально-трансмиссивными заболеваниями, с травмами.

Будут обеспечиваться острые и подострые реабилитационные услуги тем людям, для которых отсрочка оказания услуг может создать риск потери трудоспособности.

Медицинские учреждения предоставляют консультации специалистов амбулаторного профиля по возможности удаленно. Если невозможно предоставить консультацию удаленно, лечебные учреждения должны будут принимать пациентов только по предварительной записи, с указанием точного времени прибытия для получения медицинской помощи и с достаточным промежутком времени между посещениями, чтобы гарантировать, что пациенты не встретятся.