В больнице Страдиня впервые в Латвии донорскую почку удалили лапароскопически

В рижской университетской больнице П.Страдиня впервые в Латвии проведено лапароскопическое удаление донорской почки у живого донора. Также эта сотая трансплантация почки от живого донора, проведенная в Латвии, сообщает LSM.lv со ссылкой на LTV Ziņas.

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В ходе операции жена пожертвовала свою почку мужу. Чтобы снизить риск осложнений, врачи больницы им. П.Страдиня удалили женщине орган менее инвазивно. В будущем больница планирует оперировать таким образом каждого живого донора.

Инесе Паэгле считает, что совместимость органов была чудом, ведь ее мужу Янису не подходили ни почки детей, ни его сестры.

Инесе и Янис женаты 36 лет. Сначала у мужчины была диагностирована почечная недостаточность, позже ему удалили одну почку, и единственным выходом была трансплантация органа. Так Инесе стала сотым человеком в Латвии, которая при жизни пожертвовала почку.

Эгилс Вятерс, руководитель Центра урологии больницы П.Страдиня, подчеркивает, что пересадка почки в Латвии безопасна, но он хотел, чтобы для донора изъятие почки прошло как можно в более щадящем режиме.

"Мы провели операцию еще лучше и удобнее для пациента, поскольку мы объединились — нефрологи, урологи и трансплантологи. Нефрологи готовят пациентов, урологи проводят удаление почки живому донору через швы. Такая операция намного дружелюбнее, пациент быстрее возвращается домой и к социальной жизни", - говорит Вятерс.

Урологи имеют большой опыт проведения лапароскопических операций (их проводят не менее 1000 операций в год), но почку удаляли впервые.

"Есть 4 шва по полтора сантиметра, через которые вводятся инструменты. Перед удалением почки делается разрез 4-5 см, через который орган удаляется неповрежденным", — поясняет Вятерс.

"Хороший врач немного волнуется перед любой операцией. Поскольку она была первой в своем роде, было некоторое беспокойство, но все прошло очень хорошо", - добавляет он.

Инесе и Янис уже вернулись к своему обычному распорядку дня, но оба должны оставаться под регулярным наблюдением врачей.