В Больнице травматологии и ортопедии открыт первый в Латвии Центр костной диагностики

Рижская больница травматологии и ортопедии (ТОС), расположенная на улице Дунтес, 22, открывает Центр костных тканей, который станет первым в Латвии центром подготовки аллотрансплантатов костной ткани для их дальнейшей обработки и медицинского использования.

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Новый центр уникален тем, что трансплантаты изготавливают из костного донорского материала. Натуральная костная ткань является материалом гораздо более высокого качества, чем искусственные заменители кости, сообщает пресс-служба больницы.

При традиционной замене тазобедренного сустава головка бедренной кости удаляется и заменяется искусственным имплантатом. Костный мозг, удаленный во время операции, утилизируется. Теперь же, с согласия пациента, этот костный материал можно обрабатывать и использовать при приготовлении и использовании биологического материала для других пациентов.

После извлечения материала головку тазобедренного сустава пациента механически очищают и помещают в специальный дезинфицирующий раствор в контейнере. Контейнер доставляется в Центр тканей Рижской больницы травматологии и ортопедии, где сертифицированный персонал выполняет обработку полученной ткани и заготовливает аллотрансплантат костной ткани, обеспечив его микробиологическое тестирование. Аллотрансплантат костного мозга, полученный после обработки, может быть использован в проессе лечения других людей, восполняя различные костные дефекты. Таким образом, поврежденная головка тазобедренного сустава, которую раньше после операции выбрасывали, теперь может помочь другим людям в процессе лечения.

Новый центр в TOS будет контролировать донорство кости, включая отбор доноров кости и необходимые лабораторные исследования. Получение донорского материала костной ткани в настоящее время будет проводиться только TOS. В Центре костной ткани материал будет не только обрабатываться и исследоваться, но и храниться.

"Спасибо Больнице травматологии и ортопедии за инициативу создания первого в Латвии костного центра, что позволит лечить пациентов более успешно и с использованием материалов более высокого качества. Надеюсь, что открытие центра также повысит вовлечение людей в донорское движение. Это хороший пример того, как технологии дают воззможность людям помогать друг другу", — отмечает министр здравоохранения Даниэлс Павлютс.

"Радует, что нашлась возможность создания в Латвии такого костного центра и банка костной ткани. Это позволит более качественно и успешно проводить операции по замене различных костных тканей: натуральная костная ткань лучше приспособлена к человеческому организму и вступает в процесс регенерации кости. До сих пор у Латвии была возможность закупать такой биологический материал только за границей, и это обходится намного дороже, чем искусственный", - поясняет Угис Зариньш, главный врач Больницы травматологии и ортопедии.

В настоящее время Центр костной ткани в TOS - единственный в регионе. Подобного центра нет ни в Литве, ни в Эстонии, ближайший находится в Германии.