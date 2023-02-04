В больнице травматологии запустят новый вид эндопротезирования коленного сустава

Рижская больница травматологии и ортопедии (ул. Дунтес, 22) запустит новый тип операции эндопротезирования коленного сустава, которая ранее в Латвии не практиковалась.

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В первом квартале этого года "Больница травматологии и ортопедии" (TOS) планирует начать проводить для пациентов с медиальным остеоартрозом коленного сустава операции с частичным эндопротезированием сустава эндопротезом "Oxford Partial knee", сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Эндопротез "Oxford Partial knee" используется в мире более 45 лет, это наиболее широко используемый и клинический наиболее изученный эндопротез в этой области.

Используя данный метод, пациенту больше не будут заменять весь коленный сустав, а только ту его часть, которая требует замены. Хирургическая техника во время подобных операций малоинвазивна, поэтому пациенты намного быстрее восстанавливаются и возвращаются к своей рабочей среде и ежедневным занятиям спортом.

"Время реабилитации намного короче, а уровень подвижности - выше. Пациенты после частичного эндопротезирования могут быть выписаны из стационара уже на следующий день. Учитывая небольшой размер и больее короткое время операции, ее можно будет использовать и для пациентов, ранее перенесших сопутствующие заболевания, из-за чего тотальное эндопротезирование коленного сустава им было нежелательно", — объяснил Матис Золманис, врач больницы травматологии и ортопедии.

В больнице выполнены все процедуры для внедрения этого хирургического метода лечения: заведение обеспечено необходимыми имплантатами.

Для получения опыта проведения подобных операции двое врачей Центра травматологии ТОС (3-е отделение) - травматологи, ортопеды Матис Золманис и Игорь Лю - в конце 2022 года отправились в поездку по обмену опытом в клинику Копенгагенского университета к профессору А.Троелсену, одному из ведущих специалистов в Европе.

Рижская Больница травматологии и ортопедии планирует оперировать новым типом эндопротезирования коленного сустава в середнем по 60 пациентов в год.