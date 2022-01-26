В больницы поступили шесть человек с гриппом, в том числе младенец

В Латвии на прошлой неделе было зарегистрировано еще 11 клинических случаев гриппа в Даугавпилсе, Лиепае и Резекне, а также один лабораторно подтвержденный случай гриппа типа А в Риге, сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний (SKPC). О пяти госпитализированных пациентах сообщила Резекненская больница и еще об одном - Детская больница, пишет lsm.lv.

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В SKPC указывают, что от гриппа по-прежнему можно вакцинироваться, так как при росте заболеваемости организм как раз выработает необходимую защиту, на что требуется 10 дней. Согласно опыту предыдущих лет, рост заболеваемости гриппом обычно происходит в середине января и длится до марта, а потом постепенно идет на спад. Вакцину от гриппа можно получить вместе с вакциной от Covid-19.

По сравнению с предыдущим сезоном выросло число пациентов, которые обратились в практике семейных врачей c острыми инфекциями верхних дыхательных путей. Больше всего пациентов в возрастных группах 0-4 года и 5-14 лет. Больше всего заболевших в Лиепае и Риге.

На прошлой неделе семейный врачи сообщили о 24 пациентах с пневмонией. Как правило болеют дети.