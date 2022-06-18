В большей части затопленных рек уровень воды падает
Foto: F64

В реках, затопленных сильными ливнями, уровень воды постепенно снижается. Об этом свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

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В реке Педедзе уровень воды за сутки опустился более, чем на 20 сантиметров, а в реке Тирза – на более, чем 40 сантиметров.

В реке Вайдава с середины недели вода опустилась уже на 1,1 метр. Уровень воды продолжает опускаться в большей части рек в Видземе и Латгале.

При этом вода по-прежнему поднимается в реках Айвиексте и Гауе, а также в Лиелупе и во многих других реках Земгале.

Прогнозы об ожидаемых в ближайшие дни осадках расходятся. У синоптиков есть надежда, что самые сильные дожди останутся на юге Латвии, тогда вода в пострадавших от наводнения северо-восточных районах продолжит отступать.

Температура воды в реках и озерах сейчас в среднем+15..+20 градусов, в море +14..+18 градусов.

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