В большинстве латвийских водоемов вода прогрелась до +20 градусов, в море вода пока прохладная

В большинстве латвийских водоемов в среду, 17 июня, температура воды составила +15..+20 градусов, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды геологии и метеорологии.

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Температура воды в Даугаве составляет +16..+19 градусов, в Плявиньском водохранилище - около +20 градусов. В реках Айвиексте и Венте вода прогрелась до +17..+19 градусов, в Гауе - +16..+18 градусов. В Лиелупе температура воды - до +21 градуса.

Температура воды в озерах составила +17..+20 градусов, более теплая вода - в водоемах в восточных районах Латвии.

Температура воды в море на латвийском побережье составляет +10..+17 градусов. Самая холодная вода - в море у Вентспилса и Саулкрасти, самая теплая - возле Колки.

По данным Юрмальской думы, во вторник утром температура воды составила от +10 в Булдури, до +14 градусов в Каугури и Яункемери, во вторник вечером вода на всех юрмальских пляжах потеплела до +14 градусов.

В ближайшие дни самой теплой будет вода на западе Рижского залива или возле курземского побережья.