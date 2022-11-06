В Царникаве за 5 млн евро построят пункт мобильности и велодорожку в Ригу

Пункт мобильности в Царникаве и велосипедная дорожка в Ригу будут созданы на общую сумму около 5 миллионов евро, сообщили агентству LETA в Адажском самоуправлении.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Проекты, находящиеся в стадии разработки, предусматривают инвестиции в размере 3 904 620 евро в строительство велосипедной дорожки Рига-Царникава, а также в 1 186 500 евро в создание пункта мобильности "Царникава".

Власти Адажи заявляют, что реализация проектов происходит в рамках плана механизма восстановления и устойчивости Евросоюза "Изменение климата и экологическая устойчивость" реформы "Озеленение транспортной системы Рижской агломерации".

Для реализации проектов самоуправление Адажского края в октябре подписало два договора с фирмой SIA "Grupa93" на разработку технико-экономического обоснования. Сумма каждого договора составляет 20 965 евро без учета НДС.

Оба проекта на территории Адажского края планируют завершить в 2025 году.