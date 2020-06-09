В целях безопасности на неопределенный срок для транспорта закрывают мост Браса
Foto: F64

Рижское самоуправление из-за плохого технического состояния на неопределенный срок закрывает движение общественного транспорта по мосту Браса.

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Как пояснила порталу Delfi представитель Департамента сообщения Рижской думы Илзе Диманте, в ходе постоянного мониторинга технического состояния путепровода Браса были обнаружены недопустимые смещения. Поэтому, согласно договору, решено закрыть движение по мосту для общественного транспорта.

После дополнительных исследований и обработки данных будет принято решение о дальнейших действиях и условиях эксплуатации путепровода до продолжения строительных работ.

В настоящий момент ведутся работы по укреплению опор путепровода.

Rīgas satiksme закрывает движения трамвая 11-го маршрута и заменяет его на автобус 11T, который будет курсировать через железнодорожный переезд.

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rus.DELFI.lv
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