В целях экономии электричества в Риге раньше отключат фонтаны

В целях экономии электроэнергии фонтаны в Риге в этом году отключат раньше. Об этом агентству LETA сообщили в управлении по связям с общественностью Рижской думы.

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Принимая во внимание быстро растущие расходы на электроэнергию и задачи Рижской думы по экономии, фонтаны в этом году планируется отключить с 1 октября — на две недели раньше, чем в другие годы.

С наступлением прохладной погоды подача воды в детские бассейны в Гризинькалнсе и Зиедоньдарзсе уже прекращена.

В ведении Рижского самоуправления находится 13 фонтанов — десять стационарных и три плавучих. В этом году после ремонта снова включились фонтаны возле Дома конгрессов, в Верманском саду и на Эспланаде, продолжали работать фонтаны в Зиедоньдарзсе, Виестурдарзсе, Гризинькалнсе, возле Латвийской национальной оперы, а также плавучий фонтан на городском канале.