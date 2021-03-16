“В целях предосторожности”. Ведомства прокомментировали паузу в использовании вакцины AstraZeneca

Государственное агентство лекарств рассчитывает получить сигнал о дальнейшем использовании вакцины AstraZeneca в четверг. Об этом на пресс-конференции сообщил директор агентства Свенс Хенкузенс. В целях предосторожности Государственное агентство лекарств и Государственный совет по иммунизации решили остановить применение вакцины AstraZeneca из-за сообщений об образовании тромбов у пациентов.

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На данный момент 14 стран ЕС решили поставить использование вакцины от Covid-19 производства AstraZeneca на паузу, сообщил Хенкузенс. Это побудило латвийских должностных лиц принять такое же решение. Глава Госагентства лекарств указал, что в понедельник по этому поводу состоялось несколько собраний и после 18:30 было принято решение остановить вакцинацию до получения дальнейшей информации от Европейского агентства лекарств. Агентство рассчитывает, что первый сигнал о дальнейших действиях поступит в четверг.

Эксперт Государственного агентства лекарств Зане Нейкена объяснила, что сейчас нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть связь вакцины с образованием тромбов, поэтому хорошей практикой в таких ситуациях является остановка процесса. Она отметила, что число сообщений о тромбах начало расти, а решение об остановке процесса вакцинации приняли даже те страны, где такие сигналы не были констатированы. “Надо дождаться результатов общей сигнальной процедуры”, - сообщила специалист.

Председатель Государственного совета иммунизации Даце Завадска подчеркнула, что в Великобритании вакцинированы 11 млн человек и оттуда не поступали сигналы о более высоком риске возникновения тромбов. В Латвии также не были замечены такие случаи. Глава совета многократно повторяла, что решение принято в целях предосторожности. Должностные лица хотят быть полностью уверены, что нет оснований для беспокойства, прежде чем будет возобновлен процесс вакцинации при помощи AstraZeneca.

Хенкузенс допустил, что процесс проверки сообщений о тромбах может выявить группу риска, для которой использование вакцины AstraZeneca нежелательно. Тогда вакцинации в Латвии будет возобновлена с учетом этой информации. Тем не менее Завадска указала, что события, произошедшие вскоре после вакцинации, могут быть несвязанны. По её мнению, сейчас нет основания думать, что Латвии придется изменить тактику вакцинации.

На данный момент Госагентство лекарств рекомендовало пунктам вакцинации не использовать вакцину AstraZeneca и оставить флаконы храниться в холодильнике.

Как уже сообщалось, решение остановить вакцинацию основано на сообщениях об отдельных случаях тромбоэмболии, наступившей у разных пациентов спустя некоторое время после вакцинации. Использование этой вакцины приостанавливается на две недели до того момента, пока не появится экспертная оценка этих случае и взаимосвязи вакцины и проблем со здоровьем у пациентов.

Европейское агентство лекарств все еще оценивает информацию о возможной причинно-следственной связи AstraZeneca со случаями тромбоэмболии и считает, что преимущества вакцины AstraZeneca перевешивают потенциальные риски для здоровья. Проблемы со здоровьем, включая тромбоэмболию, могут наблюдаться у людей по разным причинам, независимо от приема лекарств или вакцинации.

Органы здравоохранения заявляют, что пока нет причин для беспокойства у людей, которые были вакцинированы AstraZeneca. Если плохое самочувствие сохраняется в течение более одного-трех дней после вакцинации или возникают какие-либо другие проблемы со здоровьем, следует обратиться к своему семейному врачу.