В центрах соцухода выявлены случаи, когда разные тесты на Covid-19 показывали противоположный результат

В нескольких центрах социального ухода тесты на Covid-19, проведенные разными методами и на разном материале, показали противоречивые результаты. Об этом, как пишет газета Diena, рассказала на заседании правительства министр благосостояния Рамона Петравича.

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15 марта в центре социального ухода "Эргли" были сделаны ПЦР-тесты 46 клиентам, десять из которых дали положительный результат. Затем были проведены экспресс-тесты, которые не выявили положительных случаев, а на следующий день такой же результат показали и ПЦР-тесты.

В центре социального ухода "Лоде" было сделано 86 ПЦР-тестов, пять из которых выявили Covid-19, а последующие экспресс-тесты показали ноль положительных случаев, и такой же результаты дали последующие ПЦР-тесты.

Поскольку результаты тестов влияют на статистику, на ограничения и, в частности, на возможность проводить очные занятия в начальной школе на конкретной территории, несколько экспертов объяснили, как это могло произойти и как действовать дальше.

"Если лаборатория показывает противоречивые результаты, решающую роль играет референтная лаборатория, которая может дать заключение о том, какое из показаний ошибочно. Причина расхождений должна быть выяснена совместно лабораторией, проводившей тестирование, и референтной лабораторией", — пояснил на заседании правительства эпидемиолог Юрий Перевощиков.