В центральной и восточной части Латвии ожидаются сильные ливни

Государственная пожарно-спасательная служба предупреждает, что в среду вечером и в ночь на четверг — с 22.00 до 1.00 — в центральных и восточных районах страны ожидается очень сильный дождь. Выпадет до 10-15 миллиметров осадков.

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Погодные условия не располагают к активности под открытым небом, предупреждают спасатели. Дорожные условия могут ухудшиться из-за плохой видимости и аквапланирования.