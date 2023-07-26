В Центре инфектологии из-за высокого спроса уже нельзя сдать бесплатный тест на гепатит С

На этой неделе в Латвийском центре инфектологии можно бесплатно и без направления врача измерить плотность печени и сдать кровь на гепатит С. Интерес людей оказался таким большим, что запись уже полна, пишет портал LSM.

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В преддверии Всемирного дня гепатита с 21 июля по 28 июля 2023 года во всех филиалах Centrālā laboratorija тест на антитела к вирусу гепатита С можно сдать бесплатно.

"В любом случае мы призываем всех, кто никогда в жизни не сдавал тест на гепатит С, сделать это. Если тест отрицательный, все в порядке — живите дальше. Но если он положительный и вирус С подтвердится, мы сможем его вылечить и уберечь людей от цирроза и рака печени. У гепатита С нет симптомов. Человек ничего не чувствует", — сказала инфекционист, ассоцициированный профессор Латвийского университета Иева Толмане.

Распространение вируса гепатита С в Латвии высокое — свыше 2%,отмечает ассоциированный профессор кафедры инфектологии Рижского университета им. Страдиня, член правления Centrālā laboratorija Елена Стороженко.

Доступной вакцины против гепатита С нет. От этой болезни есть очень эффективное лечение противовирусными препаратами прямого действия, которые помогают пациентам избавиться от вируса более чем в 96% случаев. Это лечение оплачивается государством.

Вирусом гепатита С можно заразиться через кровь инфицированного человека или другие биологические жидкости, через поврежденную кожу или слизистую оболочку. Например, во время оказания косметических услуг (маникюр, педикюр, тату, пирсинг), если не соблюдаются требования, реже — половым путем и очень редко при переливании донорской крови.