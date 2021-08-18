В центре размещения беженцев в Муцениеки сегодня выявлены 13 случаев Covid-19
Foto: Reuters/Scanpix

Сегодня в центре размещения беженцев в Муцениеки заражение Covid-19 диагностировано у 13 человек, сообщили агентству LETA в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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ЦПКЗ объясняет, что случаи были выявлены в результате дополнительного тестирования, при этом по некоторым тестам все еще ожидаются результаты.

В настоящее время в центре размещения беженцев проводится эпидемиологическое расследование, принимаются соответствующие меры и обеспечивается изоляция зараженных. По данным ЦПКЗ, в Муцениеки уже приходилось сталкиваться с распространением Covid-19, поэтому у учреждения есть опыт борьбы с такими случаями.

ЦПКЗ также сообщает, что два случая "Covid-19" ранее были выявлены в центре размещения "Даугавпилс", но позже эти люди были переведены в "Муцениеки".

Общее количество случаев Covid-19 среди соискателей убежища в настоящее время выясняется.

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LETA

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LETA

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