В центре Риги в связи с саммитом ограничено движение

Во время саммита "Инициативы трех морей", который проходит в Риге с 19 по 21 июня, установлены существенные ограничения на движение транспорта, сообщает Департамент коммуникаций Рижской думы.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

С 12.00 19 июня и до 13.00 21 июня в центре Риги ограничения или временное прекращение движения транспорта, электросамокатов, велосипедов и пешеходов будут действовать на маршрутах следования колонны участников саммита, а также при подъезде или выезде из посещаемых объектов на улицах Ханзас, Пулквежа Бриежа и Михаила Таля.

В понедельник, 20 июня, с 19.00 до 20.30 ограничения будут действовать в Вецриге - на Домской площади, площади Гердера и улице Пилс, между Домской площадью и Пилс лаукумс.

С 19.00 до 23.00 движение будет ограничено на пересечении Пилс лаукумс и улиц Муйтас, Торня, Цитаделес, Полю гате, а также на пересечении улиц Цитаделес и Кр.Валдемара.

В понедельник будет закрыто движение пешеходов, электросамокатов и велосипедов по правой стороне Набережной 11 ноября, на участке от Полю гате до Вантового моста, и по правой стороне Вантового моста, на участке от лестницы до улицы Цитаделес.

Организацией за контролем движения транспорта и ограничений занимаатся Госполиция в сотрудничестве с Рижской муниципальной полицией и Военной полицией Национальных вооруженных сил. С 19 июня во многих местах в центре Риги введены ограничения на стоянку автомобилей.

"Инициатива трех морей" (ИТМ), также известная как "Балто-Адриато-Черноморская инициатива" (БАЧИ) или "Триморье", представляет собой объединение 12 государств Европейского союза, расположенных в Центральной и Восточной Европе. Целью организации является налаживание регионального диалога по различным вопросам, затрагивающим государства-члены.

ИТМ имеет 12 государств-членов вдоль меридиональной оси от Балтийского моря к Адриатическому и Черному морям: Австрия, Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия, Чехия и Эстония. Все страны-участницы, за исключением Австрии, являются бывшими социалистическими странами.

Первая встреча на высшем уровне стран-участниц ИТМ состоялась в 2016 году в Дубровнике. Всего было проведено 5 саммитов, последний прошел в 2020 году в Таллине.