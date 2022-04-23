В центре Риги возобновляется велопатрулирование
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С наступлением теплой погоды в центре Риги возобновили работу велосипедные патрули столичной полиции, сообщил агентству LETA представитель Рижской муниципальной полиции самоуправления Томс Садовскис.

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В их обязанности в основном входит патрулирование велодорожек в центре Риги для выявления автомобилей, которые припаркованы на тротуарах или велодорожках. Также велопатрули будут объезжать парки, выявляя случаи употребления алкогольных напитков и другие нарушения общественного порядка.

С началом летних каникул в школах велопатрули начнут работу и в других районах Риги.

В апреле в центре Риги полиция за нарушения правил парковки автомобилей применила 758 наказаний, в том числе 64 — за парковку автомобилей на тротуарах или велосипедных дорожках.

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