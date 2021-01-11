В центре соцухода Rauda Covid-19 заболели 64 сотрудника и 184 клиента
Foto: F64

В центре социального ухода Rauda (край Энгурес) Covid-19 заболели 64 сотрудника и 184 клиента. Об этом сообщила директор центра Даце Рандоха.

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По ее информации, всего в центре соцопеки работают 156 человек и проживают 265 пенсионеров.

Рандоха также сообщила, что с Рождества и по сей день скончался 21 постоялец центра Rauda, еще двое госпитализированы. Правда, какой диагноз был у пенсионеров, она не уточнила.

Первые заболевшие Covid-19 были констатированы в центре Rauda 22 декабря 2020 года: коронавирус диагностировали у двух работников и десяти клиентов. С 15 декабря работников тестируют дважды в неделю, клиентов — дважды в месяц.

Рандоха пояснила, что примерно у 15 из 64 работников центра есть симптомы болезни и они действительно чувствуют, что болеют. Остальные же узнали о заражении только после получения результатов теста.

Говоря о вакцинации, директор центра соцухода указала, что, возможно, она состоится в январе — феврале, однако никаких деталей об этом процессе в ее распоряжении пока нет.

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