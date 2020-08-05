В честь Праздника Риги пройдут концерты в центре города и микрорайонах

Во время Праздника Риги пройдут многочисленные концерты в культурных центрах, парках, на улицах и во дворах — как в центре, так и в спальных микрорайонах, сообщает пресс-служба Рижской думы.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Музыкальные мероприятия Rīga retro можно будет послушать в Иманте, в Кенгарагсе на променаде, на Югле возле озера Велнэзерс и на Саркандаугаве. Концертный цикл Iet laiviņa mirdzēdama ("Идет мерцающая лодочка") пройдет в парке Аркадияс, Зиедоньдарзе и на пляже Кипсалы, при этом зрители смогут узнать об истории этих мест. На Агенскалнском рынке, в Калнициемском квартале и во дворе школы хора Домского собора пройдут концерты молодых музыкантов Sološie un lecošie ("шагающие и прыгающие").

В имении Мазюмправа, на Югле недалеко от эстрады Страздмуйжас, возле пруда Марас, возле городского канала и в одном из дворов Пурвциемса пройдут концерты на плотах.

Этнографический музей устроит выездные вечеринки на свежем воздухе, где будет играть музыка в стиле диксиленд и выступать танцевальные ансамбли. Эти мероприятия пройдут на площадке Имантского спортивного центра, возле Агенскалнского рынка, возле Национальной библиотеки, возле Национального театра, на перекрестке улиц Тербатас и Элизабетес и в Пурвциемсе возле большого магазина Maxima.

На Ратушной площади выступит оркестр "Рига", в парке Кронвалда будут проходить музыкальные вечера фестиваля Rīga Jūrmala, а в Вермандском парке пройдут два концерта — концерт академической музыки, джаза и популярных мелодий Pastaiga melodijā ("Прогулка в мелодии") и Dziesmu tilti no sirds uz sirdi ("Песенные мосты от сердца к сердцу"), где выступят группы, ансамбли и музыканты разных поколений.

Также будут концерты в церквях и культурных центрах — в церкви св. Петра, в Домском соборе, в Малой гильдии и во дворце культуры VEF. Поскольку на них может попасть ограниченное число человек, они будут транслироваться на большом экране возле Домского собора. В самом соборе выступит Раймонд Паулс с концертной программой "Моей Риге".

Вход на большую часть концертов бесплатный, но нужно заранее подать заявку и получить приглашение. Список всех мероприятий можно посмотреть на сайте www.rigassvetki.lv.