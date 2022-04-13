В четверг будет теплее, но станет пасмурно
Foto: F64

14 апреля в Латвии будет более облачно, местами ожидаются дожди, но температура воздуха будет выше, чем в последние дни, прогнозируют синоптики.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Небо в основном будет облачным, в Латгале и Селии сохранится солнечная погода. Местами пройдут небольшие дожди, днем и вечером осадков будет больше, начиная с северо-запада страны.

Ночью при слабом ветре температура воздуха понизится до +2…+6 градусов, а кое-где на востоке страны возможен небольшой мороз.

Днем при умеренным южном ветре воздух прогреется до +10…+15 градусов, только в прибрежных районах будет не теплее +7…+9 градусов.

В Риге в четверг будет преимущественно облачно, вечером ожидается дождь. Слабый юго-восточный ветер сменится умеренным южным. Температура воздуха составит +5 градусов ночью и до +14 градусов днем.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно