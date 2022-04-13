В четверг будет теплее, но станет пасмурно

14 апреля в Латвии будет более облачно, местами ожидаются дожди, но температура воздуха будет выше, чем в последние дни, прогнозируют синоптики.

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Небо в основном будет облачным, в Латгале и Селии сохранится солнечная погода. Местами пройдут небольшие дожди, днем и вечером осадков будет больше, начиная с северо-запада страны.

Ночью при слабом ветре температура воздуха понизится до +2…+6 градусов, а кое-где на востоке страны возможен небольшой мороз.

Днем при умеренным южном ветре воздух прогреется до +10…+15 градусов, только в прибрежных районах будет не теплее +7…+9 градусов.

В Риге в четверг будет преимущественно облачно, вечером ожидается дождь. Слабый юго-восточный ветер сменится умеренным южным. Температура воздуха составит +5 градусов ночью и до +14 градусов днем.