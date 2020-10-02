В четверг на улице Бривибас была в три раза превышена допустимая концентрация пыли в воздухе

1 октября станция по наблюдению за качеством воздуха в Риге, на улице Бривибас. показала, что концентрация твердых частиц в воздухе превысила 180 микрограмм на кубометр, что соответствует очень плохому качеству воздуха и чрезвычайной ситуации, свидетельствую данные Латвийского центра среды, геологии и метеорологии.

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На сайте центра нет предупреждений и информации о загрязнении. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), загрязнение воздуха не должно превышать 50 микрограмм на кубометр в сутки.

Как уже сообщалось, на востоке Украины и на юге России горят леса, местами формируются песчаные бури, дымка от которых вчера достигла Латвии. В Литве также наблюдает рост загрязнения воздуха твердыми частицами - многие станции показали загрязнение более 100 микрограмм на кубометр.