В четверг общее число заявок на вакцинацию достигло 90 000

На 17:00 11 февраля заявку на получение вакцины через портал manavakcina.lv и по номеру 8989 подали 90 000 жителей, сообщает Министерство здравоохранения.

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87 322 заявки были поданы через портал, а 3488 заявок поданы по телефону.

Телефонная линия 8989 открылась 10 февраля, чтобы заявку на вакцинацию могли подать те, кто по каким-то объективным причинам не могут воспользоваться интернетом. Минздрав подчеркивает, что телефонная линия создана только для приема заявок на вакцинацию. Консультацию насчет вакцины можно получить у семейного врача.

При регистрации по телефону надо назвать свое имя и фамилию, а также персональный код и контактный номер. Жители могут указать сразу два номера, например, номер своего близкого, чтобы с ними наверняка можно было связаться.