В четверг первую прививку от Covid-19 получили 130 клиентов и работников центров социального ухода

Вчера первую прививку от Covid-19 получили 839 человек, в том числе 324 медработника, 210 сотрудников медицинских учреждений, 130 клиентов и 194 работника центров социального ухода, сообщает Национальная служба здравоохранения.

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Число людей, получивших первую дозу вакцины от Covid-19 в четверг, является самым высоким с 16 января, когда ее получили 666 человек.

Вторую вакцину против Covid-19 получили в четверг 380 медиков и 226 сотрудников медицинских учреждений.

На данный момент первую дозу вакцины от Covid-19 в Латвии получили 19 480 человек, обе дозы — 15 422 человека.

Всего на данный момент в Латвию доставлено 41 025 доз вакцин от Covid-19 — 30 225 доз вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech, 3600 доз Moderna и 7200 доз вакцины AstraZeneca.