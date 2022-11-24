В четверг погода в Латвии не поменяется, в стране обледенели дороги

Сегодня погода не поменяется — сохранится пасмурной, местами со снегом, прогнозируют синоптики. Будет дуть слабый и умеренный ветер, температура воздуха составит +1..-4 градусов. Latvijas valsts ceļi предупреждают об обледенелых дорогах.

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В четверг утром температура воздуха в Латвии составляла от -2,5 градусов в Даугавгриве до -4,9 градусов в Салдусе. Снежный покров в основном не превышает три сантиметра, кроме как местами в Латгале и Видземе, где лежит около 4-7 сантиметров снега.

В Риге также будет пасмурно, без особых осадков. Будет дуть небольшой восточный ветер, температура воздуха поднимется до -2 градуса.

Сегодня на западе и на севере страны местами обледенели дороги, предупреждают Latvijas valsts ceļi.

Сегодня утром затруднены условия движения на основных автомагистралях страны на участке шоссе Гребнево-Медуму Гребнево-Берзгале и на участке Лиепайского шоссе Салдус-Биксти.

Движение по региональным дорогам затруднено в окрестностях Вентспилса, Салдуса, Лимбажи, Цесиса, Валки, Алуксне, Гулбене, Балвы, Мадоны, Екабпилса и Резекне.

Скользкие участки дороги посыпают противоскользящими материалами. Для улучшения условий движения задействованы 42 единицы зимней сервисной техники Latvijas autoceļu uzturētājs.