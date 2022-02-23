В четверг после прохладной ночи ожидается ветреный и умеренно теплый день
Foto: O.Jūra

В ночь на четверг температура воздуха в Латвии понизится до +1…-4 градусов, местами в Видземе и Латгале — до -8 градусов, прогнозируют синоптики.

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Максимальная температура воздуха в четверг днем составит +2…+7 градусов.

Небо будет частично затянуто облаками, днем и вечером местами в Курземе и на северо-западе Видземе пройдет небольшой дождь.

Усилится южный, юго-западный ветер: днем ожидаются порывы до 10-15 метров в секунду, на побережье местами до 20 метров в секунду.

В Риге в ближайшие сутки осадков не ожидается, временами возможно прояснение. Постепенно начнет усиливаться южный ветер, который днем в четверг в порывах достигнет 14 метров в секунду. Температура воздуха составит -1 градус ночью и +6 градусов днем.

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