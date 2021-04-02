В четверг прививки от Covid-19 получили 3666 человек
Foto: F64

В четверг в Латвии первую вакцину от "Covid-19" получили 3040 человек, а вторую — 626, то есть всего было вакцинировано 3666 человек, сообщает Национальная служба здравоохранения (НСЗ).

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На этой неделе в первые четыре рабочих дня вакцинировалось в среднем 4000 человек в день, а на предыдущей — 4700. На сегодняшний день наибольшее количество привитых за один день составляет около 6000 человек.

Около половины получивших вчера прививки были пожилые люди, чуть меньше — люди с хроническими заболеваниями, среди вакцинированных было также несколько сотен медиков и клиентов центров социального ухода.

Вакцинацию проводили 233 учреждения — в основном кабинеты семейных врачей, а также Рижская Восточная клиническая университетская больница, "Veselibas centrs 4", Салдусский медицинский центр, "Veselibas centru apvieniba" и Детская клиническая университетская больница.

К настоящему моменту в Латвии первую дозу вакцины получили 118 350 человек, обе дозы — 24 756.

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LETA

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LETA

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Вакцинация
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