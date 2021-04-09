В четверг прививку от Covid-19 в Латвии получили почти 5800 человек
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В четверг, 8 апреля, в Латвии от Covid-19 привиты 5786 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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Первую дозу вакцины вчера получили 5548 человек, вторую - 238.

С начала вакцинации в Латвии первой дозой вакцины от Covid-19 привиты 144 127 человек, обеими - 26 019 человек.

В соответствии с данными Центрального статистического управления, согласно которым на 1 января 2021 года в Латвии проживало 1,894 млн человек, первую прививку от Covid-19 получили 7,61% населения, обе - 1,37%.

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LETA

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