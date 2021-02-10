В четверг прививку от коронавируса сделает часть министров и бывшие президенты
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11 февраля начнется вакцинация от Covid-19 бывших президентов и высших должностных лиц государства, чья деятельность связана с национальной безопасностью и обеспечением непрерывности основных функций государства, заявили в Бюро проекта вакцинации.

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Выбран узкий круг лиц с учетом их обязанностей и роли в управлении государственными процессами.

В бюро пояснили, что, согласно социологическим опросам, большая часть латвийцев считает, что высшие должностные лица государства должны прививаться одними из первых, чтобы подать обществу пример. Предполагается, что единогласная готовность должностных лиц привиться будет свидетельствовать об их доверии безопасности и эффективности вакцин, а также будет побуждать других жителей Латвии вакцинироваться.

Свою готовность привиться подтвердили все бывшие президенты Латвии с момента восстановления независимости. Вакцинация должностных лиц начнется одновременно с вакцинацией в социальных центрах. Они получат вакцину AstraZeneca 11 и 12 февраля в больнице имени Страдиня.

Известно, что 11 февраля с 11:00 до 12:45 вакцину получат президент Эгил Левитс, премьер-министр Кришьянис Кариньш, экс-президенты Гунтис Ульманис, Вайра Вике-Фрейберга, Анюрис Берзиньш и Валдис Затлерс, заместители председателя Сейма Дагмара Бейтнере-Ле Галла (Новая консервативная партия) и Инесе Либиня-Эгнера ("Новое Единство"), министр иностранных дел Эдгар Ринкевич ("Новое Единство") и председатель Комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Колс (Национальное объединение).

Бывший президент Раймонд Вейонис сделает прививку 12 февраля, а председатель Сейма Инара Мурниеце (Национальное объединение) из-за состояния здоровья привьется на следующей неделе.

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