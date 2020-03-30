В четверг Сейм выйдет из режима самоизоляции, но депутатов рассадят по разным кабинетам

В понедельник, 30 марта, правящая коалиция договорилась о способе, как в дальнейшем на заседания будет собираться парламент. Скорее всего, заседание Сейма состоится уже в четверг, но депутаты соберутся в разных помещениях, сообщил сегодня после заседания коалиционных партий премьер-министр Кришьянис Кариньш.

В свою очередь, Кабинет министров завтра, 31 марта, примет решение о выплате пособий за простой самозанятым, получателям авторских гонораров и работникам микропредприятий, сообщил сегодня после заседания коалиционных партий премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Он подчеркнул, что началась третья неделя чрезвычайного положения. "Мы ведем большую борьбу, чтобы ограничить распространение Covid-19 в Латвии", — сказал глава правительства, отметив, что правительство делает все, чтобы защитить людей.

Премьер отметил, что в воскресенье введены дополнительные ограничения, чтобы "разорвать цепочку переноса Covid-19.

Вводя различные ограничения, правительство думает и об экономических последствиях. Кариньш пообещал продолжить дискуссию, как в этой ситуации помочь обществу и экономике.

Кроме того, коалиция договорилась о способе, как в дальнейшем на заседания будет собираться парламент. Скорее всего, заседание Сейма состоится уже в четверг, но депутаты соберутся в разных помещениях.

Министр финансов Янис Рейрс на прошлой неделе сообщил, что ведутся поиски способов оказания помощи и социально менее защищенным работникам. На вопрос о том, смогут ли получить пособия за простой работники микропредприятий, министр ответил, что сейчас без соВ циальной защиты осталось более 200 000 работающих и будут рассматриваться возможности им помочь.

"Мы будем рассматривать все категории — самозанятых, получателей гонораров, работников микропредприятий. Но первый сигнал был дан тем, кто зарабатывает деньги для госбюджета, платит большие зарплаты работникам, а также тем, кто вкладывает много средств в инфраструктуру или основные средства", — сказал глава Минфина.