В четверг состоится единственное заседание правительства на этой неделе

В этот четверг, 1 апреля, состоится единственное заседание правительства на этой неделе, сообщили в Госканцелярии.

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До этого еженедельно по вторникам проходили также совместные заседания правительства и совета по кризисному управлению, но на этой неделе такое заседание не состоится.

На заседании в четверг планируется принять нормативные акты, чтобы внедрить ранее концептуально одобренные Кабинетом министров предложения о смягчении ограничений после окончания чрезвычайного положения, то есть с 7 апреля.