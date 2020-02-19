В четверг состоится еще одна попытка уволить Бурова с поста мэра Риги

В четверг, 20 февраля, на заседании Рижской думы планируется рассмотреть новое предложение о выражении недоверия мэру столицы Олегу Бурову ("Честь служить Риге"). Об этом сообщает LETA.

Аналогичная попытка предпринималась 6 февраля, однако на заседание тогда явилось всего 20 депутатов, поэтому Буров заявил, что из-за отсутствия кворума оно признано несостоявшимся. Опрошенные LETA депутаты оппозиции заявили, что и на этот раз не планируют являться.

Руководитель фракции национального объединения "Все для Латвии!"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ Дайнис Лоцис ранее сообщил, что депутаты оппозиционных фракций не будут голосовать за отставку Бурова, так как до прекращения работы думы осталось уже немного времени и оппозиция не хочет создавать почву для формирования новой коалиции.

13 февраля Сейм в окончательном чтении принял законопроект о роспуске Рижской думы. Пока что дума продолжает работать, потому что закон о роспуске вступит в силу на следующий день после провозглашения. Решение о провозглашении в течение десяти дней примет президент Эгил Левитс.