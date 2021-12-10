В четверг в Латвии - 650 новых случаев Covid-19, умерли 11 человек

В четверг, 9 декабря, в Латвии выявлено 650 новых случаев Covid-19, получены сообщения о смерти 11 больных коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Умершие входили в возрастные группы: 40-49 лет (один человек), 60-69 лет (три человека), 70-79 лет (три человека), 80-89 лет (четыре человека). В числе умерших - девять не были привиты от Covid-19 или не завершили процесс вакцинации, два человека были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки снизился с 521,7 до 509,8 случая.

Из зарегистрированных накануне пациентов с диагнозом Covid-19 - 346 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а 304 были вакцинированы.

Всего вчера было сделано 9984 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 6,5%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден в Латвии у 260 658 человек. Умерли 4360 человек с коронавирусом.