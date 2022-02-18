В четверг в Латвии - более 10 тыс. новых случаев Covid-19, умерли 20 человек
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

В четверг, 17 февраля, в Латвии подтверждено 10 285 новых случаев Covid-19, получены сообщения о смерти 20 пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Умершие входили в возрастные группы: 50-59 лет (три человека), 60-69 лет (один человек), 70-79 лет (три человека), 80-89 лет (шесть человек), 90-99 лет (семь человек). Среди умерших 11 не были привиты или не прошли полный курс вакцинации, девять человек были привиты.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения вырос с 7112,6 до 7120,5 случая.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 - 3688 человек не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 6597 были вакцинированы.

Вчера сделано 23 648 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 43,5%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 567 176 жителей Латвии, умерли 5093 человека с Covid-19.

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