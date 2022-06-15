В четверг в Латвии будет более облачно и дождь

В четверг облака частично затянут небо, местами пройдут кратковременные дожди, возможна также гроза.

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Ночь в основном пройдет без осадков, с запада будет дуть слабый и умеренный ветер. Минимальная температура воздуха — от +7..+11 градусов до +14 градусов на побережье.

Днем пройдут кратковременные дожди, ближе к вечеру будет больше осадков, местами возможны грозовые ливни. Будет дуть слабый и умеренный западный и юго-западный ветер. Воздух прогреется до +17..+22 градусов.

В Риге в четверг также будет переменная облачность, к вечеру возможен дождь и гроза. Из-за небольшого юго-западного ветра температура воздуха ночью опустится до +12 градусов, а в пригороде — до +9..+11 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +22 градусов.