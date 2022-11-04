В четверг в Латвии выявлено 395 новых случаев Covid-19, скончались четыре человека

За минувшие сутки зарегистрировано 395 новых случаев Covid-19, получена информация о смерти четырех пациентов с коронавирусом.

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Всего проведено 2918 тестов, результаты 13,5% из них были положительными. Кумулятивная двухнедельная заболеваемость снизилась до 256,7 случая на 100 000 жителей.

Двое умерших принадлежали к возрастной группе 70-79 лет, двое — 90-99 лет.

За прошедшие сутки количество пациентов с Covid-19 в больницах Латвии незначительно сократилось - с 253 до 250 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Вчера госпитализированы 24 пациента с Covid-19, выписаны 22 человека.

У 106 пациентов Covid-19 является основным диагнозом. Из них у 102 человек среднетяжелое течение заболевания, четверо пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Всего за пандемию умерло 6062 пациента с коронавирусом, а лабораторно подтверждено 954 230 случаев заболевания.