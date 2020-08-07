В четверг в Латвии выявлено шесть новых случаев Covid-19

За прошедшие сутки в Латвии сделано 2137 тестов на Covid-19, выявлено шесть новых случаев заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SKPC).

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По данным эпидемиологов, трое заболевших являются контактными лицами, один — вернулся из поездки в Польшу, один случай связан с Мурьянской спортивной гимназией, по еще одну случаю начато эпидемиологическое расследование.

Всего с начала пандемии в Латвии сделано 210 046 тестов на Covid-19, выявлено 1281 инфицированный. Умерли за время пандемии 32 человека.

В четверг госпитализирован один человек с Covid-19. В целом в больницах лечатся пять человек, все с заболеванием средней тяжести. Из стационаров выписаны 193 пациента.