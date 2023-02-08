В четверг ветер усилится, но будет солнечно
Foto: LETA

В четверг в Латвии постепенно усилится ветер, но временами небо будет проясняться, прогнозируют синоптики.

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В основном будет сухо, температура воздуха ночью и с утра будет около +2..-4 градусов, на востоке страны – до -6 градусов. После обеда воздух прогреется до -1..+3 градусов.

Днем порывы южного, юго-западного ветра увеличатся до 9-15 метров в секунду, на побережье до 18 метров в секунду, в Вентспилсе – до 20 метров в секунду.

В Риге в четверг будет облачно, без осадков. Порывы южного, юго-западного ветра увеличатся до 13 метров в секунду. Температура воздуха опустится до -1 градуса ночью и составит +1 градус днем.

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