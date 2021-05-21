В четверг вторую прививку от Covid-19 получили более 10 000 человек

В четверг вторую дозу вакцины от Covid-19 получили не менее 10 249 человек, и доля полностью вакцинированного населения в Латвии превысила 8,3%, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В четверг в Латвии прививки от Covid-19 получили в общей сложности 15 459 человек, в том числе 4120 получили первую дозу вакцины. 1090 человек были привиты вчера вакциной производства Johnson & Johnson, для которой требуется всего одна доза.

До четверга включительно первую дозу вакцины от Covid-19 в Латвии получили 417 303 человек, а 156 826 человек завершили процесс вакцинации. Это составляет соответственно 22,09% и 8,3% населения Латвии.

Всего до четверга было введено не менее 574 129 доз вакцины от Covid-19.

В четверг около половины или 7565 вакцинированных получили вакцины Pfizer/Biontech, примерно каждый третий — вакцину Moderna. Вакцина AstraZeneca в основном использовалась для второй дозы.



