В четверг выявлено 1237 новых случаев Covid-19, скончались 11 пациентов

В четверг, 7 января, в Латвии выявлено 1237 новых случаев коронавирусного заболевания Covid-19, скончались 11 человек с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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За прошедшие сутки скончался один пациент из возрастной группы от 55 до 60 лет, трое — от 60 до 70 лет, четверо — от 70 до 80 лет, трое — от 80 до 90 лет.

Всего с начала пандемии в Латвии умер 801 пациент с Covid-19, что составляет 1,68% от выявленных зараженных.

Всего в четверг в стране было выполнено 12 799 тестов на Covid-19, доля позитивных результатов составила 9,7%.

В целом в Латвии Covid-19 заболели 47 782 человек.