В четверг выявлено еще 666 заболевших Covid-19 латвийцев, скончались восемь пациентов

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 666 новых случаев Covid-19, скончались 8 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Среди умерших один пациент в возрасте от 40 до 49 лет, один — от 50 до 59 лет, трое — от 60 до 69 лет, двое — от 80 до 89 лет, один — от 90 до 99 лет.

За прошедшие сутки сделано 15 153 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 4,4%.

С начала пандемии Сovid-19 в Латвии выявлен у 127 053 человек.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек составляет 445,3 случая.