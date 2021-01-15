В четверг выявлены 1084 новых случая Covid-19, скончались 15 человек
Foto: F64

За прошедшие сутки выявлены 1084 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Скончались 15 человек.

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Один умерший был в возрастной группе 30 - 35 лет. В возрастной группе 45 - 50 лет умер один человек, 55 - 65 лет - двое скончавшихся, 65 - 75 лет - трое умерших, 75 - 85 лет - пятеро умерших и 85 - 95 лет - трое умерших.

Всего за сутки проведены 12 453 анализа на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,8%.

С начала эпидемии в Латвии коронавирусом заразились 54 066 человек.

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Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
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