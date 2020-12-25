В четверг выявлены 666 новых случаев Covid-19, скончались 16 человек
Foto: F64

За прошедшие сутки в Латвии выявлены 666 новых случаев Covid-19, а 16 человек скончались, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Один скончавшийся был в возрасте от 45 до 50 лет, трое в возрастной группе от 55 до 65 лет, четверо в группе от 70 - 80 лет, шестеро в возрасте от 80 до 90 лет, а ещё двое старше 90 лет.

Всего проведены 4029 анализов. Доля положительных результатов составила 16,5%.

В Латвии с начала эпидемии коронавирусом заразились 35 420 человек.

По данным Национальной службы здравоохранения, за прошедшие сутки в стационары поступили 118 человек, в том числе один пациент перевезен. Всего в больницах лечатся 936 больных Covid-19, 51 в тяжелом состоянии. Выписаны 58 человек.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

49

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Подводные дроны, произведенные в Рижском порту, успешно конкурируют на мировых рынках
Праздничная неделя вместе c Wolt: рекомендует Сигне Мейране
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei
Что подарить себе на Новый год? 5 идей на любой вкус
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота
5 идей новогодних подарков для людей, у которых уже все есть
5 идей новогодних подарков для жены или девушки
Полезные приложения, которые помогут реализовать планы на год