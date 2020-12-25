В четверг выявлены 666 новых случаев Covid-19, скончались 16 человек

За прошедшие сутки в Латвии выявлены 666 новых случаев Covid-19, а 16 человек скончались, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Один скончавшийся был в возрасте от 45 до 50 лет, трое в возрастной группе от 55 до 65 лет, четверо в группе от 70 - 80 лет, шестеро в возрасте от 80 до 90 лет, а ещё двое старше 90 лет.

Всего проведены 4029 анализов. Доля положительных результатов составила 16,5%.

В Латвии с начала эпидемии коронавирусом заразились 35 420 человек.

По данным Национальной службы здравоохранения, за прошедшие сутки в стационары поступили 118 человек, в том числе один пациент перевезен. Всего в больницах лечатся 936 больных Covid-19, 51 в тяжелом состоянии. Выписаны 58 человек.