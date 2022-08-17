В четверг жара продолжится, осадки не ожидаются. Впереди — еще одна тропическая ночь

18 августа в Латвии будет новь жаркая погода, ожидается, что облака периодически будут закрывать солнце, но осадки не ожидаются, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Ночь ожидается переменная облачность, но существенных осадков не будет. Ветер слабый, местами — в основном на западе страны — будет туманно. Минимальная температура воздуха — в пределах от +17 — +22 градусов. Это означает, что местами Латвию вновь ожидает тропическая ночь.

На востоке страны ночью будет прохладно, столбик термометра не поднимется выше +14 -+17 градусов.

Днем и после обеда будет ярко светить солнце, ультрафиолетовое излучение ожидается средне-высоким. Жителей призывают не находиться долго под прямыми солнечными лучами.

В Риге ночь будет сухая, моментами будут собираться облака. Будет дуть слабый ветер. В столице ожидается тропическая ночь, температура воздуха — около +20 градусов. Днем — сухо, переменная облачность, слабый ветер. Воздух прогреется до +33 градусов.