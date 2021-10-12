В CSDD можно будет регистрировать электросамокаты
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Теперь электросамокаты можно регистрировать в CSDD – 12 октября правительство приняло поправки к Правилам регистрации транспортных средств. Постановление также уточняет регистрацию других транспортных средств, что позволит оформить документацию онлайн.

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Изменения позволят владельцам самокатов добровольно зарегистрировать самокат и получить наклейку с уникальным порядковым номером. В случае, если самокат украдут, это поможет идентифицировать транспортное средство и его владельца в Государственном реестре транспортных средств и их водителей.

Поправки также определяет порядок регистрации транспортного средства, переданного по наследству. Теперь его не нужно будет предъявлять в Дирекции безопасности дорожного движения до регистрации. Это упростит процесс, так как по закону нельзя ездить на машине, чей владелец умер и ранее оформленная OCTA перестала действовать, и раньше автомобиль приходилось везти CSDD на другом транспортном средстве.

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rus.DELFI.lv

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rus.DELFI.lv

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электросамокаты CSDD
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