В Даугаве обнаружено пятно от нефтепродуктов

В субботу, 17 октября, в Даугаве возле Айзкраукле было обнаружено пятно от нефтепродуктов, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В субботу в 17:31 в ГПСС поступил звонок о пятне нефтепродуктов в Даугаве возле Айзкраукле. Сотрудники ГПСС констатировали наличие пятна и передали информацию Государственной службе окружающей среды, после чего на месте проишествия приступила к действиям фирма, специализирующаяся на работах с опасными отходами.

На реке были установлены боновые заграждения, чтобы помешать дальнейшему распространению нефтепродуктов.

Представители фирмы, занимающейся опасными отходами, в воскресенье продожали работать на месте происшествия.