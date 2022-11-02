В Даугавгриве идут военные учения, ночью может быть шумно

На Даугавгривской военной базе в Риге продолжаются военные учения с повышенным уровнем шума. Шумно может быть до полуночи, сообщает Латвийское радио.
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Учения будут идти до пятницы, прервутся на выходные, а потом опять продолжатся до следующего четверга.
Старший сежант Янис Микис призвал жителей Даугавгривы не пугаться звуков выстрелов.
"Жители должны знать, что они в абсолютной безопасности, и военные тренируют свои навыки для того, чтобы мочь защитить любого жителя Латвии", — сказал он.
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