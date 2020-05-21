В Даугавпилсе изъяли полторы тонны нелегального топлива и 40 000 сигарет

Управление Госполиции Латгальского региона конфисковало большое количество нелегального топлива и сигарет, а также крупную сумму наличных денег, сообщает Госполиция.

В пятницу, 15 мая, было изъято 825 литров топлива, а 18 мая при проверке оперативной информации было констатировано, что некий человек 1961 года рождения хранил в микроавтобусе четыре полных 200-литровых бочки с топливом. Было начато административное дело.

Также 18 мая в рамках уже начатого уголовного процесса произошло несколько обысков, было изъято 38 080 сигарет и 12 255 евро. Полиция выясняет связь двух мужчин 1979 года рождения с данным преступлением.

За нелегальное хранение нефтепродуктов в крупном объеме можно получить до года тюрьмы, кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф. Аналогичное наказание предусмотрено за нелегальное хранение большого количества табачных изделий.