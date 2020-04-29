В Даугавпилсе коронавирусом заболел полицейский, все, кто с ним контактировал, здоровы

Covid-19 заболел один из работников Даугавпилсской муниципальной полиции. Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш подтвердил эту информацию и добавил, что все остальные полицейские здоровы.

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"Результаты тестирования на заболевание Covid-19 не выявлено ни у одного из остальных работников Муниципальной полиции. Также здоровы все, кто контактировал с одним заболевшим работником", — написал он на своей странице в Facebook.

Всего в городе заболели 12 человек, отметил мэр.

Старший инспектор Даугавпилсской муниципальной полиции Андрис Дунскис сообщил агентству LETA, что несколько полицейских ушли на самоизоляцию, но это не повлияет на поддержание общественного порядка, потому что муниципальная полиция успешно сотрудничает в этом вопросе с Госполицией.

Дунскис подчеркнул, что еще до этого случая здоровье полицейских тщательно контролировалось, измерялась температура. Полицейские, вынужденные контактировать с людьми, носят маски и обеспечены дезинфекторами.