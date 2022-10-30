В Даугавпилсе начинается снос памятников

К 10 часам вечера в Даугавпилсе в городском сквере Славы доступ к советскому памятнику, подлежащему сносу, был перекрыт силами Государственной полиции. Всех, кто находился в сквере попросили зайти за оградительную ленту, передает репортер Delfi с места событий.

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Позже полиция попросила тех, кто находился около сквера, отойти на другую сторону улицы.

Движение транспорта в районе сноса памятника должно быть перекрыто.

Два дня в Даугавпилсе к памятникам, включенным в список подлежащих демонтажу прославляющих советский и нацистский режим объектов под порядковыми номерами "59" и "60", горожане несли цветы и свечи, которые были собраны незадолго до перекрытия доступа к памятникам.

Государственная полиция сообщила о задержании двух человек. Один человек задержан за исполнение песен, прославляющих войну, а другой — за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Подробнее читайте — здесь.

Летом Сейм принял закон "О запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики", который предусматривает, что объекты, прославляющие тоталитарные режимы, должны быть демонтированы до 15 ноября.

В список вошли 69 объектов. В утвержденный правительством список вошли два объекта, расположенных в Даугавпилсе. Один — памятник воинам Красной Армии на улице 18 Ноября, другой — памятник воинам 360-й стрелковой дивизии Красной Армии. Один из наиболее известных объектов, находящейся в центре Даугавпилса, в парке Дубровина, в этот список не включен, поскольку у подножия мемориала захоронены советские офицеры.