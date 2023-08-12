В Даугавпилсе начинаются военные учения; будет шумно, но жителей просят не беспокоиться

С 12 по 19 августа в Даугавпилсе, в том числе в районе административной территории Cietoksnis, пройдут военные учения Земессардзе с целью обучения и проверки боевых навыков подразделений. Учения проходят в рамках подготовки к предстоящим осенним комплексным учениям по национальной обороне Namejs 2023.

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Военные учения пройдут в районах, согласованных с руководством Даугавпилса.

Во время учений вооруженные солдаты и земессарги будут передвигаться по административной территории Даугавпилса, также может быть использован и военный транспорт.

С 12 по 13 августа в светлое время суток, а с 14 по 19 августа как в светлое, так и в темное время суток будут применяться учебные боеприпасы и другие средства имитации боя. В пресс-центре Земессардзе отметили, что может быть шумно, однако боеприпасы не представляют угрозы для жизни и здоровью людей.

"Мы призываем граждан не беспокоиться, когда они увидят военный транспорт, земессаргов и военнослужащих, передвигающихся с целью обучения, а также призываем жителей с пониманием относиться к деятельности Земессардзе, которая направлена ​​на укрепление национальной и коллективной безопасности НАТО", — отметили организаторы учений.